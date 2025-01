Abatimento na EN329 em Moimenta da Beira obriga a circular por vias municipais

O abatimento da Estrada Nacional (EN) 329 no final do dia de domingo, está a obrigar ao desvio do trânsito pelas estradas municipais (EM) 239 e 1039, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

“Em alternativa à EN329 estão as EM239 e EM1039”, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O desvio está a ser feito na zona de Porto da Nave, freguesia de Alvite, concelho de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, na sequência do abatimento da EN329, que aconteceu pelas 20:35 de domingo, segundo o comando sub-regional do Douro.

A Câmara de Moimenta da Beira está a tentar encontrar uma solução para resolver o abatimento ocorrido numa zona de passagem de águas da Estrada Nacional (EN) 329, disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Paulo Figueiredo.

“Estou no local com a minha equipa técnica e estamos a inteirar-nos da melhor forma de solucionar este problema”, referiu o presidente da Câmara de Moimenta da Beira, ao início da manhã, numa altura em que se registava “um caudal de água enorme”.

Apesar de esta estrada – que liga Tarouca a Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu – estar sob a responsabilidade dos municípios, Paulo Figueiredo contactou a Infraestruturas de Portugal, que colocou os seus serviços técnicos ao dispor da Câmara de Moimenta da Beira.

No entanto, devido ao forte caudal, uma viatura acabou por ser levada pelas águas, mas antes os dois ocupantes conseguiram sair do seu interior.

Paulo Figueiredo estimou que o abatimento da estrada tenha “uma altura de sete ou oito metros e um comprimento de 15 a 20 metros”.