A25 cortada na zona de Mangualde devido a despiste de camião

O trânsito no sentido Guarda – Viseu na autoestrada 25 (A25) está cortado desde as 05:40 de hoje, na zona de Mangualde, devido ao despiste de um camião, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, tratou-se do despiste “de um camião que transportava viaturas, algumas das quais caíram na via”, ao quilómetro 102,8, na zona de Fagilde.

O despiste provocou apenas danos materiais, estando a demora na normalização da circulação relacionada com a retirada das viaturas, acrescentou.

No local, encontram-se seis operacionais e três viaturas da GNR e da concessionária da A25.