A Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Assis retoma atividade em Montemor-o-Novo passados quase 100 anos

A Ordem Terceira de S. Francisco de Assis retoma a sua atividade após quase 100 anos de extinção no território. Os últimos registos que existiram desta Ordem de leigos da Igreja Católica foi na década de 30 do Século XX, nunca tendo havido qualquer atividade social ou cultural no concelho.

No ano e no dia em se assinalam 801 anos, (29 de novembro de 1224), anos da obtenção da autorização papal para funcionamento da Ordem Franciscana, os leigos na capela de S. Francisco de Assis em Lavre irão arrancar com a sua atividade que se irá concentrar no apoio aos mais carenciados a nível do apoio alimentar, aproveitando o desperdício alimentar e no restauro do património franciscano que existe no Alentejo.

A comissão instaladora liderada por Paulo Freitas do Amaral, Historiador e professor no colégio católico Laura Vicunha irá apresentar pelas 19h do dia 29 de novembro de 2024, na igreja matriz de Lavre os propósitos e a missão da Venerável Ordem de S. Francisco de Assis e convida todos os crentes a juntarem-se na Irmandade que está de “portas abertas” à comunidade e que também já conta com páginas nas redes sociais (facebook e instagram).