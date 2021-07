A TORTURA NA ESCOLA NO FIM DO SÉCULO XIX OU A TRISTE INFÂNCIA DE UM GRANDE ESCRITOR (3ª Parte)

Por Humberto Pinho da Silva

Como o progenitor queria que o filho fosse doutor, assentou matriculá-lo num colégio, no Porto.

Preparado o enxoval, partiram para a Invicta Cidade do Porto, de barco.

Desceram o rio Douro. Ao desembarcar, Trindade Coelho perdeu-se. O pai, após muito o procurar, foi descobri-lo na esquadra!

Visitaram, depois a cidade. O futuro escritor de nada gostou, a não ser o mar.

Ao despedirem-se, agarraram-se a chorar, cheios de futuras saudades.

Mas o menino tinha que ser doutor!….

No colégio permaneceu 6 anos. Era conhecido pela alcunha de:”O Mogadouro”.

Receava os professores e os perfeitos. Ficou traumatizado e abalado o sistema nervoso; problema que o acompanhou por longo tempo.

Certo professor inumano, chegou a dar-lhe 37 palmatoadas seguidas!

Era-lhe proibido ler, a não ser livros escolares. Conseguiu, assim mesmo, ler: ” Os Três Mosqueteiros”, de Dumas, e mais dois livros.

Nas horas vagas, disfarçadamente, escreveu dois contos: “O Enjeitado” e “Uma Trovoada”, e artigo, que teve a coragem de o ler ao porteiro, que ficou encantado, e levou-o a um jornal. Foi publicado com o nome de: “José Coelho”

Feliz, enviou-o ao pai, que não gostou, e pediu-lhe para deixar de escrever.

Finalmente entrou na Faculdade de Direito de Coimbra. Estudou muito, mas nada entendia. O resultado foi ficar reprovado.

Entretanto escreveu um livro sobre: ” Direito Romano” que levou para ser publicado.

Quando saiu, ofereceu exemplar ao professor que o “chumbara”. Este arrependeu-se acerbamente de o ter reprovado e chegou a recomendar a leitura, da obra, aos seus alunos.

O pai, ao ter conhecimento da reprovação, quase deixou de lhe falar e cortou-lhe a mesada.

Não ficou descorçoado. Partiu para Coimbra. Estudava e escrevia nos jornais.

Assinava os artigos com o pseudónimo: ” Belisário”, ” Progressista Imparcial”, ” Porta Férrea” e por fim: Trindade Coelho.

Andava no segundo ano de Direito, quando recebeu a triste notícia da morte do pai.

(Continua)