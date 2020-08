“A Casa ao Lado” pinta viagem de circum-navegação em Sabrosa

O projeto “Um TRAÇO por Magalhães” trouxe, durante a última semana, a Sabrosa o centro artístico “A Casa ao Lado”, através dos muralistas Joana Brito e Ricardo Miranda, para pintar um mural que alude e evoca à viagem de circum-navegação, comandada por Fernão de Magalhães.

Localizado numa das fachadas exteriores da Piscina Municipal de Sabrosa, o trabalho foi desenvolvido com a técnica de “pintura mural” e teve a duração de quatro dias.

A imagem gráfica apresentada no trabalho final vai ao encontro do intuito do projeto, “que pretende abordar a viagem na sua globalidade, união e a multiculturalidade presente através das suas variáveis e perspetivas, e que engrandece o trabalho feito por todos os intervenientes, de todas as nacionalidades envolvidas.”, referiram os artistas.

A propósito das Comemorações do V Centenário da Primeira Volta ao Mundo (2019-2022), comandada por Fernão de Magalhães, o projeto “Um TRAÇO por Magalhães”, está a ser desenvolvido junto da Comunidade Portuguesa espalhada pelo Mundo, deixando a sua “marca” através de intervenções artísticas comunitárias, neste caso relacionadas com o tema da viagem