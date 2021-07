A agricultura e os produtos locais são tema de nova sessão online para a certificação de Vouzela como destino turístico sustentável

No âmbito do processo de certificação de Vouzela como destino turístico sustentável, a Câmara Municipal e

a Biosphere Portugal vão promover mais uma sessão online que se realizará na próxima quinta-feira, dia 15

de julho, às 18h.

Subordinada ao tema “A caminho da sustentabilidade: desafios e oportunidades para a produção local de

Vouzela”, a iniciativa será conduzida por dois formadores das áreas da agricultura e do turismo que

pretendem auscultar e motivar os intervenientes locais a criar produtos turísticos associados ao território.

Carolina Oliveira tem formação em turismo, nutrição e qualidade alimentar, direção hoteleira e em cozinha e

cozinha macrobiótica, pretende desenvolver workshops com a comunidade que potenciem o auto-

conhecimento de cada negócio e analisar oportunidades de negócio pelo estudo de casos de sucesso.

Pretende envolver todos os que produzem, querem produzir ou têm interesse nos produtos locais de

Vouzela, desde os pastéis, a cerveja artesanal , o burel, o pão, as compotas tradicionais, a vitela, entre

outros produtos locais.

Telmo Costa, engenheiro agrícola, propõe analisar, à luz da agricultura atual, os desafios e as oportunidades

do território procurando identificar soluções práticas, seja com recurso a novas tecnologias, novas culturas ou

métodos de produção diferentes. Pretende ainda explorar as ferramentas atualmente disponíveis para os

agricultores se lançarem num novo ciclo da agricultura para Vouzela.

Os interessados em participar deverão proceder, antecipadamente, à sua inscrição aqui:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqfuqprT8vHNJF9MMv9oVG4LXXhhb6sl6M