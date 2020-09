7 Poemas para um Mundo Novo – estreia 1 outubro – Viseu, Lisboa e Beja

7 Poemas para um Mundo Novo estreia a 1 de outubro em três locais praticamente em simultâneo: no Largo do Intendente, em Lisboa, às 21h00, na Fundação Lapa do Lobo, em Viseu, às 21h30 e na Biblioteca Municipal de Beja, também às 21h30.

7 Poemas para um Mundo Novo nasceu da pandemia. Na verdade, nasceu ainda antes da pandemia, na cabeça dos seus criadores, Fernando Mota e Violeta Mandillo, num dia em que Fernando andava a recolher carvalhos em Montemuro para construir instrumentos-árvores, como a Hárvore, metade árvore, metade harpa, que dá o mote a esta história de encontros felizes.

Do convite estendido por ambos ao realizador Mário Melo Costa nasceram sete pequenos filmes com textos inéditos de Andreia C. Faria, António Barahona, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Marcos Foz e Vasco Gato, e um texto de Mário Cesariny que ganham vida nas vozes de atores portugueses.

Ana Sofia Paiva, Angelo Torres, Cláudia Andrade, Diogo Dória, Luís Miguel Cintra e Natália Luiza e Tiago Mota, a única criança do grupo, são os responsáveis pela declamação dos sete poemas que exprimem as reflexões dos autores sobre o período de quarentena e sobre o que sonham ou temem para o Mundo Novo que se avizinha.

Enquanto se ouvem as declamações, Fernando Mota toca estes belíssimos instrumentos criados a partir de materiais naturais e que podem ser tão efémeros como uma cítara criada a partir de um sobreiro caído num dos locais de gravação.

As filmagens, a cargo do realizador Mário Melo Costa, tiveram lugar em locais ao ar livre como a serra, a praia e até uma sucata. As reflexões sobre os dias de rodagem podem ser lidas no Diário de Bordo no site do projeto.