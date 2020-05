5 MIL MÁSCARAS DISTRIBUÍDAS EM TABUAÇO

Foi graças ao projeto solidário “Por Trás da Máscara”, no qual se envolveram Associações, Juntas de Freguesia e iniciativas particulares, que se produziram cerca de 5 mil máscaras comunitárias. Os materiais foram adquiridos pelo Município e à data todas as Juntas de Freguesia já distribuíram à população máscaras de protecção e prevenção contra o novo coronavírus .

Segundo o Vice-Presidente da autarquia, José Carlos Silva, “este projecto surge, antes de mais, para dar resposta à carência de equipamento de proteção individual; obviamente que, aliando-se à iniciativa, além do pessoal afecto ao Município, as Associações, Juntas de Freguesia e algumas iniciativas particulares, todo o processo foi mais célere e permitiu que em 2 semanas todo o concelho estivesse munido deste equipamento”.

Para Carlos Carvalho, presidente da Câmara, “muitas vezes é nos momentos mais difíceis que temos a percepção do melhor e do melhor em cada um, e “Por Trás da Máscara” despertou exactamente esse sentimento”. O autarca destaca ainda que “em poucas vezes se viu este conceito de comunidade activa e consciente da responsabilidade de cada um e por todos. Não posso, por isso, deixar de exaltar a iniciativa que cada um teve de, literalmente, pôr mãos à obra e em poucos dias permitir que distribuíssemos cerca de 5 mil máscaras comunitárias”.

O uso de máscaras comunitárias é uma medida adicional e suplementar às actualmente recomendadas pela DGS e que não se substitui a todas elas, nomeadamente, a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos ou a distância social.