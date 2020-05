GRUPO LUSIAVES INVESTE MAIS DE MEIO MILHÃO NO APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE

12 ventiladores, financiamento de salas de recuperação, donativos e bens alimentares

O Grupo Lusiaves, líder ibérico do sector avícola, tem uma política de cidadania responsável, assumindo

sempre um compromisso com as comunidades onde está presente. Perante o atual cenário de

pandemia, o Grupo reforçou esse compromisso social investindo, até ao momento, mais de 550.000

Euros em diversos apoios e donativos à Comunidade.

Na área da saúde destaca-se a oferta de 12 ventiladores e o financiamento de salas de tratamentos. No

distrito de Leiria, após o apoio de 150.000 Euros que o Grupo Lusiaves anunciou em novembro, para

garantir a expansão da unidade de pneumologia do Hospital Santo André, ofereceu também a esta

instituição 6 ventiladores. Para além desse apoio, o Grupo garantiu o financiamento para a adaptação

das salas hospitalares existentes, com o objetivo de criar salas melhor preparadas no tratamento de

doentes infetados por COVID19 e garantiu também financiamento para investir em monitores médicos

para os ventiladores já existentes. O Grupo Lusiaves garantiu ainda o financiamento de 6 ventiladores

para o Hospital Distrital da Figueira da Foz, único hospital apto a receber doentes de Covid 19 no

concelho onde o Grupo nasceu.

Para além dos apoios na área da saúde, o Grupo está, em vários concelhos onde se encontra instalado, a

garantir alimentos e outros serviços aos mais carenciados, no âmbito de programas camarários ou de

associações de utilidade pública, bem como a apoiar o regular funcionamento de corporações de

bombeiros voluntários, no sentido de ajudar estas instituições a manterem- se na linha da frente e no

auxílio a toda a população.

Segundo Avelino Gaspar, Presidente do Grupo Lusiaves “A responsabilidade do Grupo Lusiaves para com

as comunidades locais faz parte do seu ADN desde sempre. E é uma responsabilidade que não se esgota

nos gestos solidários ou nas doações, mas também na garantia de maior segurança para todos os nossos

colaboradores.” Por esse motivo, a empresa implementou, logo no início de fevereiro o seu plano de

contingência. O Grupo mandou produzir máscaras reutilizáveis para entregar aos seus colaboradores,

garante ainda viseiras e outros Equipamentos de Proteção Individual que normalmente já utilizam, para

que estes possam utilizá-las nos seus atos profissionais, mas também nas suas deslocações a

supermercados ou nos transportes. Esta é também uma forma do Grupo se comprometer com as

comunidades e de continuar a garantir a sua missão de alimentar diariamente 10 Milhões de

Portugueses.

Foto:Grupo Luisaves_ Licínio Oliveira de Carvalho Presidente do C. Ad. Hospital de LeiriaAvelino Gaspar Presidente do Grupo Lusiaves_ Antonio Sales Secretário de Estado da Saúde_