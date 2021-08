No âmbito do “Congresso de Organologia 2021” promovido pelo ANIMUSIC com o apoio do Município do Fundão, irá realizar-se dia 27 de agosto, no Fundão, o 10º Encontro Científico Internacional para o Estudo sobre o Som e Instrumentos Musicais.

A sessão de abertura do Congresso de Organologia 2021 irá ter lugar às 14h00, no dia 27 de agosto, na Moagem, com um recital de Tomás Leitão e Afonso Primo, da Academia de Música e Dança do Fundão.

Nesse mesmo dia, às 18h00, na Igreja Matriz de Alpedrinha, irá realizar-se um concerto de órgão, com Girènas Povilionis (Lituânia), Jean Louchet (França) e Patrícia Bastos (Portugal).

O programa terminará às 21h00, no Fundão, na Capela de S. Francisco, com um concerto de Arqui-alaúde e Sitar da Pérsia dirigido por Peyman Kafshdooza (Irão).

Os concertos serão gratuitos e terão limitação de assistência, devido às condicionantes e de forma a cumprir todas as normas emanadas pela Direção Geral de Saúde. Os bilhetes podem ser reservados através do e-mail

bilheteira.cultura.cmfundao@ gmail.com ou do contacto telefónico 275 773 032.