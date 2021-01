“Xandão (ex-Anadia) é reforço para o eixo defensivo”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa

Alexandre Pereira “Xandão”, de 23 anos, para representar o clube até ao final

da temporada.

Xandão, defesa central brasileiro chega do Anadia, clube que

representou em 2018/2019 e 2019/2020. Em Portugal representou também a

União de Leiria.

Está assim assegurada a quarta contratação do mercado de inverno e

que estará às ordens do treinador Paulo Meneses