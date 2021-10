VOUZELA: Inscrições para ginástica de manutenção decorrem até 8 de outubro

A Câmara Municipal de Vouzela informa que decorrem até ao dia 8 de outubro as inscrições para a ginástica

de manutenção, uma atividade integrada no projeto “Desporto Não Tem Idade” do programa Animasérnior.

A iniciativa destina-se a maiores de 60 anos de idade e desenvolve-se nas freguesias do concelho, em aulas

com uma periodicidade semanal.

Os interessados poderão fazer as suas inscrições nas Juntas de Freguesia ou na Câmara Municipal, pelo

232 740 571, 969 841 321, ou através dos mails animasenior@cm-vouzela.pt e gab.desporto@cm-

vouzela.pt.

As atividades iniciam a 11 de outubro e serão dinamizadas pelos técnicos de desporto do Município de

Vouzela.

O projeto “Desporto não tem Idade” é uma iniciativa do Município de Vouzela que conta com o apoio das

Juntas de Freguesia, das Associações e das IPSS do concelho.