Viseu – Detido por incêndio florestal

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Viseu, ontem, dia 3 de setembro, deteve um homem de 57 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Viseu.

Após informação de que o indivíduo teria provocado um foco de incêndio, imediatamente apagado por outras pessoas, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e constataram que o suspeito se encontrava a tentar atear novo foco, tendo sido detido no momento.

Foi apreendido uma caixa de fósforos e uma placa de esferovite, usada para acender e provocar o incêndio.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Viseu.