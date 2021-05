Vila Nova de Paiva é “Município Amigo do Desporto 2020”

A Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) e a plataforma online Cidade Social, distinguiram a Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva com o galardão “Município Amigo do Desporto 2020”.

Vila Nova de Paiva é um dos 27 municípios pioneiros neste projeto que distingue anualmente os concelhos que, reconhecidamente, desenvolvem uma política de apoio ao desporto de excelência.

O galardão foi entregue no passado dia 7 de maio, no decorrer da apresentação da Prova de Trail Ultra Endurance, pelo CEO da Cidade Social, Pedro Mortágua Soares, ao Presidente do Município, José Morgado, na presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo e de Rui Pinho da Associação de Trail Running de Portugal.

Com esta distinção, Vila Nova de Paiva consolida as suas políticas de desenvolvimento desportivo do concelho, visando diferentes faixas etárias e prosseguindo com o investimento em novos equipamentos, renovando e modernizando as infraestruturas existentes, consolidando parcerias e apoiando iniciativas/projetos impulsionados pelas associações desportivas locais.