Tribunal de Contas valida investimento de 800 mil euros em bairro de Viseu

A Câmara de Viseu recebeu o visto do Tribunal de Contas e vai avançar com a consignação da empreitada de requalificação do Bairro de Santa Rita, um dos mais antigos, iniciativa que representa um investimento de 813 mil euros.

“O Município de Viseu já está em condições de consignar a empreitada de requalificação do Bairro de Santa Rita, em Abraveses, o que acontecerá nos próximos dias, depois de ter recebido o visto do Tribunal de Contas”, adianta um comunicado da autarquia.

Segundo o documento, “esta intervenção vem satisfazer uma velha ambição dos moradores deste bairro, um dos mais antigos de Viseu”, que conta com mais de 800 moradores, na freguesia de Abraveses.

A obra tem “um prazo de 364 dias e um custo na ordem dos 813 mil euros”.

“É importante manter o plano de investimentos que definimos, dinamizar a atividade económica e continuar a manter os elevados padrões de qualidade de vida dos nossos cidadãos”, salienta o presidente da Câmara Municipal.

Almeida Henriques esclarece que esta obra faz parte do programa “Eu gosto do meu bairro”, que foi criado com o intuito de “reabilitar alguns bairros construídos nos anos 60 e 70 e que hoje precisam ser reabilitados”, nomeadamente nas “suas redes de água e saneamento, eletricidade, gás natural, comunicações [requalificadas], no fundo, adaptá-las aos tempos modernos”.

A intervenção no Bairro de Santa Rita inclui trabalhos de abate de árvores, plantação de novas espécies, ajardinamentos, colocação de ‘molok’, correção de passeios, pavimentações, sinalização vertical e horizontal, drenagem de águas pluviais e residuais, abastecimento de águas, instalações elétricas e de telecomunicações e iluminação pública.

A adjudicação desta obra já tinha sido aprovada em reunião do executivo da Câmara Municipal de Viseu em 23 de dezembro de 2019.

Almeida Henriques diz que, “há poucos dias, iniciou também a empreitada de reabilitação da Casa das Bocas, que vai acolher uma Unidade de Saúde Familiar”.

“Outros projetos estruturantes estão a avançar, como o do parque de estacionamento de Santa Cristina ou do Centro de Operações de Mobilidade”, refere.