Três jogadores do Académico de Viseu testaram positivo à covid-19

Três jogadores do Académico de Viseu acusaram positivo à covid-19, estando nesta altura “isolados” e a cumprir as determinações da Direção-Geral da Saúde (DGS), informou hoje a SAD do clube da II Liga de futebol.

O plantel foi testado na quinta-feira, 48 horas antes do jogo de sábado, com a Académica de Coimbra, a contar para a primeira jornada da II Liga de futebol, cumprindo o que está determinado pelo plano de retoma das competições profissionais, elaborado pela Liga de clubes.

A SAD do clube não divulgou a identidade dos infetados, limitando-se, numa curta nota publicada nas redes sociais, a confirmar os três casos positivos em elementos do clube, acrescentando que estão “sem sintomas” a e “cumprir as regras de isolamento, seguindo todas as normas da DGS e sob vigilância do departamento clínico” do clube.

Fonte contactada pela Lusa confirmou que são três jogadores da equipa treinada por Sérgio Brois.

O Académico de Viseu joga sábado, pelas 11:00 no Estádio do Fontelo, em partida da primeira jornada da II Liga de futebol, frente à Académica de Coimbra.