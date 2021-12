Treinador diz que Tondela recebe Gil Vicente com pressão de melhorar todos os dias

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse hoje que a sua equipa tem a pressão de melhorar a cada dia e não da classificação, antes da receção ao Gil Vicente, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

“São jogos em que tens de competir e a pressão somos nós que a colocamos no dia a dia, para melhorar e sair de cada treino a evoluir, tanto a nível individual como coletivo, e a partir daí enfrentar o jogo com a máxima concentração e responsabilidade”, reconheceu Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio João Cardoso, na terça-feira, pelas 17:00, o técnico espanhol admitiu que o seu plantel tem de “evoluir como equipa”, porque tem “cometido erros” e tem sido “muito irregular” nesta época e, por isso, “há muito a melhorar e essa é a pressão” existente e “não os pontos ou a Taça” de Portugal.

O Tondela está na 16.ª posição, muito perto dos lugares de despromoção, apesar de há uma semana ter feito história ao passar, pela primeira vez, aos quartos de final da Taça de Portugal, ao vencer, em casa, o Estoril Praia (3-1).

“Temos falado de autoexigência, autorresponsabilidade e autocrítica e o primeiro a fazê-lo sou eu. Sou muito duro comigo e esse é o caminho para melhorar e isso é o que espero deles e creio que o estão a fazer”, reconheceu.

Neste sentido, Pako Ayestarán disse que os seus atletas “estão muito comprometidos e muito concentrados em cada treino para obterem o máximo” e para “conseguirem somar três pontos” frente ao Gil Vicente.

Contudo, o espanhol reconheceu a dificuldade em enfrentar o Gil Vicente e elogiou o adversário, uma equipa que “está bem organizada, tem equilíbrio entre o ataque e a defesa, é proativa, com um jogo muito fluído e variado, com jogo exterior e interior e, provavelmente, é a equipa, atualmente, com melhor jogo na Liga”.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, contra uma equipa que gosto muito de ver. Vamos enfrentar o jogo com a máxima emoção, com a máxima responsabilidade para ter o rendimento adequado que nos permita ter um resultado positivo”, prometeu.

O Tondela, com 12 pontos, na 15.ª posição – e menos um jogo -, recebe, pelas 17:00 de sábado, no Estádio João Cardoso, o Gil Vicente, em oitavo lugar, com 20 pontos, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Gustavo Correia.