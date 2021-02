Tondela soma quarta vitória consecutiva em casa frente ao Marítimo

Jhon Murillo e Mario Gonzalez deram ontem a quarta vitória consecutiva em casa ao Tondela, que venceu o Marítimo, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Jhon Murillo inaugurou o marcador, aos 22 minutos, e Mario Gonzalez recolou o Tondela em vantagem, aos 52, já depois de Joel Tagueu ter empatado aos 45.

O Tondela, que vinha de duas derrotas, somou o quarto triunfo consecutivo em casa, enquanto o Marítimo somou o quinto desaire seguido no campeonato.

O Tondela entrou melhor na partida e acabou por, com naturalidade, adiantar-se no marcador, aos 22 minutos, pelo pé de Jhon Murillo, após um passe cruzado de Salvador Agra.

Após a meia hora de jogo, o Marítimo foi melhorando e rematou pela primeira vez aos 35 minutos, num remate de Ruben Macedo, para defesa de Pedro Trigueira.

Salvador Agra (Tondela) e Rafik Guitane (Marítimo) tiveram remates perigosos antes do intervalo, mas acabaria por ser Joel Tagueu a empatar a partida, aos 45 minutos, após um passe de Cláudio Winck.

O início da segunda parte foi mais equilibrado, mas acabou por ser equipa ‘beirã’ que se recolocou em vantagem, por Mario González, que rematou para uma baliza sem guarda-redes, após uma arrancada de Salvador Agra.

O Marítimo pressionou em busca da igualdade e o Tondela ia aproveitando para, em contra-ataque, criar perigo, com Salvador Agra (69) e Rafael Barbosa (85) a terem boas oportunidades.

Já nos descontos, Correa caiu na área do Tondela, com o árbitro a marcar grande penalidade, mas a recuar na decisão após revisão do videoárbitro.

Com a vitória , o Tondela chega aos 21 pontos e coloca-se no 11.º lugar e o Marítimo mantém os mesmos 17 pontos, no 14.º lugar.