Tondela regressa ao estádio na segunda-feira e aos treinos na terça

Os jogadores do Tondela regressam ao trabalho na segunda-feira, após um período de duas semanas de férias, dia em que vão realizar testes serológicos, adianta um comunicado da SAD do clube da I Liga de futebol.

“Na segunda-feira, dia 04, todo o plantel, treinadores e ‘staff’ vão ser sujeitos a testes serológicos para avaliação da resposta imunitária ao novo coronavírus, através de um laboratório externo e certificado que garante desta forma que os intervenientes podem retomar a atividade desportiva de forma segura”, adianta o comunicado.

Segundo o documento, a decisão de o plantel do Tondela regressar “ao ativo no dia 04 de maio” surge após o anúncio oficial por parte do Governo de que a I Liga de futebol poderia regressar no final de maio.

“Com o início dos treinos individualizados marcados para dia 5, o Tondela vai levar a cabo um protocolo de retoma que corresponde às recomendações sanitárias, garantindo a jogadores, equipa técnica e ‘staff’ as condições de higiene e segurança necessários para o regresso aos trabalhos”, esclarece o clube.

Neste sentido, esclarece o documento, para os treinos individualizados no complexo do Estádio João Cardoso estão definidos seis horários para as sessões que irão ter dois jogadores por campo.

“Um em cada metade e sempre separados por uma distância mínima de 10 metros, sempre acompanhados por um treinador e um elemento do departamento médico, também estes às distâncias de segurança definidas”, precisa o comunicado.

O clube esclarece ainda que “os atletas virão equipados de casa, sendo-lhes controlada a temperatura corporal à entrada do estádio”, e “cada jogador terá a sua bola e o seu boião de água devidamente identificados, higienizados e separados”.

“Até que se passe para os treinos de grupo, esta fase será desta forma organizada, sendo os atletas informados diariamente do horário e campo em que treinarão. Durante este período, manter-se-á, fora dos períodos de treino, o isolamento social para todo os atletas e restante ‘staff’”, explica.

A SAD do Tondela informa também que o acesso ao complexo do Estádio João Cardoso está “totalmente proibido a elementos externos à estrutura profissional do Tondela, todas as instalações serão alvo de regulares ações de higienização, tal como de todos os circuitos externos de acesso aos treinos que ficarão definidos e conhecidos por todos os intervenientes, evitando desta forma, ao máximo, o contacto entre atletas e/ou staff”.

“Após um período de férias em confinamento social que teve início a 10 de abril, a equipa principal ‘auriverde’ retoma os trabalhos com vista ao reatar da Liga NOS que, tal como foi anunciado, irá recomeçar a partir do último fim de semana deste mês”, lê-se.

Aquando da suspensão do campeonato da I Liga de futebol, a 13 de março, por causa da pandemia da covid-19, na véspera da 25 jornada, o Tondela, 14 classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.