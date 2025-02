Tondela regressa à liderança da II Liga depois de vencer em casa o Penafiel

O Tondela regressou hoje à liderança da II Liga de futebol, depois de vencer o Penafiel por 2-0, em jogo da 20.ª jornada, com Xavier e Ceitil a marcarem na segunda parte.

Xavier inaugurou o marcador aos 63 minutos, com um remate de fora da área, e Ceitil (75) fechou o resultado no Estádio João Cardoso. A vitória recolocou o Tondela na liderança da II Liga, destronando o Penafiel, que mantém igual pontuação, ambos com 37.

As equipas apresentaram-se equilibradas em campo, com os jogadores a serem mais táticos que velozes nos primeiros 30 minutos. Só depois do primeiro lance perigoso – Roberto (31) que ‘atirou’ ao lado do poste esquerdo – é que impuseram velocidade, mas sem conseguirem criar grandes oportunidades.

Roberto (59) voltou a protagonizar um lance de grande perigo, ao cabecear, novamente, junto ao poste esquerdo de Manuel Baldé, numa segunda parte que se revelou mais intensa que a primeira.

A pressão do Tondela acabou por dar frutos, com Xavier (63) a inaugurar o marcador, num remate cruzado ‘a alta velocidade’ de fora da grande área do Penafiel. Pedro Maranhão (70) tentou repetir o lance de Xavier, mas passou ao lado do poste direito.

Aos 75 minutos, Ceitil aumentou a vantagem no marcador ao cabecear a bola para o interior da baliza, na sequência da marcação de um livre marcado por Costinha, fixando o resultado final.