Tondela pela Vida chega a 02 de maio

O Município de Tondela está a organizar, para o próximo dia 02 de maio, Dia da Mãe, um evento especial, que conta com a particularidade de juntar o desporto, com a solidariedade e os afetos.

Esta iniciativa, a que se deu o nome de “Pela Vida, Contra o Cancro”, por contar com uma parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, ocorre no dia em que se realizaria a IV Meia Maratona Internacional de Tondela – Ecopista do Dão (adiada por causa da situação pandémica que se atravessa).

Assim, aos participantes é solicitado que realizem um momento de atividade física à sua escolha, junto ao seu local de residência, cumprindo todas as regras de distanciamento definidas pela DGS.

A inscrição é feita online e de forma gratuita, cabendo ao Município de Tondela o envio antecipado do Kit de participante (tshirt técnica, dorsal e brindes diversos) a todos os inscritos que, a partir dos 7 anos de idade, desejem participar neste desafio desportivo/familiar.

No momento da inscrição é dada a oportunidade (facultativa) de poder fazer um donativo diretamente para a Liga Portuguesa da Luta Contra o Cancro, entidade sem fins lucrativos e que, ao longo do ano, desenvolve inúmeras atividades de ajuda a portadores de doenças graves e oncológicas, para além de ser gestora e financiadora do rastreio a nível nacional do cancro da mama.

Para assinalar este Dia da Mãe, pela manhã de 02 de maio, terá lugar uma largada de pombos simbólica.

Esta iniciativa conta também com o patrocínio da Fresenius Kabi.

