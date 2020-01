Tiago Almeida deixou o Académico de Viseu e vai jogar na Roménia

Tiago Almeida acertou a rescisão, por mútuo acordo, com o Académico de Viseu, da II Liga de futebol, e vai jogar no Hermannstadt da Roménia, informou hoje a SAD do clube beirão.

Tiago Almeida, internacional por Cabo Verde, esteve a última época e meia no Académico, onde alinhou em 49 jogos oficiais.

Foi a segunda passagem do defesa pela cidade de Viriato, depois de já ter representado o Académico de Viseu na temporada 2014/2015.

Tiago Almeida vai jogar no Hermannstadt, atual 10.º classificado da Liga Romena de futebol, equipa onde jogam os guarda-redes portugueses Cristiano Figueiredo e Emanuel Novo, Yazalde, avançado que jogou no Belenenses e no Rio Ave, e ainda os médios David Caiado e Afonso Taira.

O Académico de Viseu, 11.º classificado com 24 pontos, prepara o jogo da 18.ª jornada da II Liga, frente ao Penafiel, marcado para domingo, pelas 15h00, no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Fora das opções do técnico Rui Borges para essa partida vão também ficar Anthony Carter, a cumprir um jogo de suspensão pelo quinto amarelo da temporada, visto no jogo frente ao Desportivo de Chaves, e também o lateral direito Yang, depois de os exames médicos terem confirmado um estiramento nos ligamentos do joelho direito, na sequência da lesão sofrida no jogo de 05 de janeiro, frente ao Nacional, da 15.ª jornada da II Liga de futebol.