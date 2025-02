TERMATALIA 2025 – NA COLÔMBIA

APRESENTAÇÃO NA FITUR – MADRID

Ao longo dos anos, Termatalia continua a ter a maior grandeza, como feira de turismo balnear, saúde e bem-estar que se realiza no mundo.

Nascida em Ourense, Termatalia passou a ser realizada em dois continentes: Na Europa, em Ourense e num pais da América do Sul, alternadamente, cabendo neste ano de 2025, a ter a sua sede na Colômbia, organizada pela Expourense, celebra este ano a sua 23ª edição (a 6ª) na América. O evento será de 24 a 26 de setembro de 2025 no município termal de Paipa, no departamento colombiano de Boyacá.

No propósito da sua maior divulgação, foi apresentada na Fitur-Madrid, com o objetivo de posicionar aquele país como um dos grandes destinos termais da América.

Esta edição especial foi apresentada, no stand da Galiza na FITUR-Madrid, num evento que contou com a presença de numerosos representantes públicos e privados do setor turístico e termal de Espanha e Colômbia, bem como operadores turísticos e meios de comunicação de grande parte dos trinta países que participam nesta feira todos os anos.

A apresentação da Termatalia Colômbia 2025 foi realizada pelo diretor da feira, Rogelio Martínez, que agradeceu o compromisso de se tornar sede deste evento internacional incontornável para profissionais do setor, no qual participam expositores e visitantes de todo o mundo. “Esperamos que a Colômbia obtenha os mesmos sucessos das edições anteriores e cujos organizadores afirmaram que a celebração da Termatalia no seu país marcou um antes e um depois no desenvolvimento e promoção dos seus recursos termais”, afirmou o diretor da Expourense. Depois de El Callao-Lima (Peru) em 2012, Las Termas de Río Hondo (Argentina) em 2014; Saltillo (México) em 2016, Foz de Iguaçú (Brasil) em 2018 e Salto e Paysandú (Uruguai) em 2023, o município de Paipa (sempre de mãos dadas com o departamento de Boyacá e Procolombia) assume agora o desafio de receber profissionais de trinta países que participarão neste evento. A Termatalia consolida a alternância do local da feira entre Ourense (local fixo quando se realiza na Europa) e um país da América que foi interrompido em 2020 pela pandemia e foi recuperado em 2023 com a celebração da Termatalia Uruguai. A Termatalia é um evento consolidado como principal ponte termal entre a Europa e a América Latina, ao mesmo tempo que contribui para a promoção internacional do turismo de saúde em Ourense e particularmente na Galiza. E este papel de ponte ficou evidente através das intervenções das autoridades que acompanharam o diretor da feira durante esta apresentação: o presidente de Paipa, Germán Camacho; o secretário de Turismo de Boyacá, Richard Pulido; o presidente dos Balneários de España e do Instituto de Qualidade e Sustentabilidade Turística de Espanha (ICTES), Miguel Mirones; o delegado territorial da Xunta da Galiza em Ourense, Manuel Pardo, e o deputado provincial de Ourense para o Turismo e Termalismo, Rosendo Fernández. O diretor da Agência Galega de Turismo, Xosé Manuel Merelles, também assistiu a esta apresentação.

O diretor da Termatalia explicou aos participantes os objetivos da feira para que compreendessem o interesse de Paipa, Boyacá e Colômbia em se tornarem sede deste evento internacional essencial para os profissionais do setor. Trata-se de um centro empresarial de turismo de saúde e indústria termal e também um fórum de educação e formação especializada. Rogelio Martínez explicou que “esta feira é uma excelente oportunidade para se posicionar como destino de turismo de saúde, sendo o termalismo a atração principal ou um complemento que se conjuga com outros recursos turísticos como a natureza ou a gastronomia”, salientando que “Paipa e Boyacá têm tudo o que é necessário para se posicionar internacionalmente como um dos grandes destinos termais da América Latina.” A Termatalia consolida-se também como um exemplo perfeito de cooperação público-privada e ibero-americana, como explicou no seu discurso o deputado para o Turismo e Termalismo de Ourense, Rosendo Fernández, que referiu o facto de “nesta 23ª edição, ser classificado como o epicentro global do turismo termal, saúde e bem-estar, oferecendo um espaço único para negócios, treinamento e networking”.

Por sua vez, o delegado territorial da Xunta de Galicia em Ourense e presidente da comissão executiva da Expourense, Manuel Pardo, encerrou esta apresentação referindo-se ao facto de a Galiza participar com entusiasmo e vontade, “porque queremos expandir através da Colômbia a toda a América, as qualidades e atrativos que nos tornaram a primeira potencia termal da Espanha e a segunda da Europa. Temos uma cidade, Ourense, que é a segunda da Europa com maiores reservas de águas mineral-medicinais, atrás apenas de Budapeste. Por isso, desde a Xunta desenhamos o Plano de Turismo Termal da Galiza 2025-2028 que procura consolidar e reposicionar a Galiza como referência do termalismo no cenário internacional.” O delegado explicou ainda que “queremos dar a conhecer na Termatalia Colômbia como geramos uma infraestrutura moderna e diversificada de estabelecimentos termais e talassitas na Galiza. A tal ponto, que constituem 20% da oferta termal de toda a Espanha, colocando-nos na liderança da oferta ligada ao turismo de saúde”.

A Colômbia é atualmente um dos destinos da moda, e já é o principal mercado europeu para “o país da Beleza”. Entre janeiro e outubro de 2024, mais de 131 mil visitantes espanhóis viajaram para a Colômbia, 11% a mais que no mesmo período do ano anterior. A celebração da Termatalia na Colômbia faz parte da estratégia da Procolombia (Agência Governamental responsável pela Promoção Turística deste país) de mostrar ao mundo a riqueza natural e cultural dos seus territórios, a transformação e o trabalho que estão a realizar para promover a Colômbia como um destino muito diversificado que oferece experiências únicas com o foco sempre na sustentabilidade, já que é um dos países líderes em turismo responsável. O turismo de saúde enquadra-se perfeitamente nesta estratégia e a Termatalia tornar-se-á uma ferramenta de promoção internacional dos seus recursos termais e das infraestruturas e serviços hoteleiros a eles ligados.

Por sua vez, o departamento de Boyacá, no interior do país, afirma-se como um dos destinos turísticos mais promissores do país que foi escolhido pela “Booking” como “a terceira região mais acolhedora do mundo”, graças à sua hospitalidade e serviço reconhecidos pelos membros desta comunidade de viajantes internacionais. Boyacá, famosa por seus povoados pitorescos, gente simpática e gastronomia única, destaca-se no mundo como um dos destinos preferidos dos viajantes. Locais icónicos como Villa de Leyva, Paipa, Ráquira e Duitama, transformaram a região numa referência turística a nível nacional e internacional.

Nos últimos anos, este departamento conheceu um boom no seu desenvolvimento turístico graças ao investimento em infra-estruturas e à promoção dos seus atrativos que também o levaram a apostar na Termatalia. Além de seu atrativo histórico e natural, Boyacá posicionou-se como um destino de destaque em bem-estar e turismo termal na Colômbia, graças às suas fontes termais e paisagens naturais que promovem relaxamento e saúde. As fontes termais desta região, como as de Paipa, Iza, Zetaquira, Sáchica, Güicán e Pachavita, oferecem propriedades minerais ideais para tratamentos terapêuticos e relaxamento. Estes centros termais, rodeados de montanhas e vegetação exuberante, proporcionam uma experiência de bem-estar integral que combina a riqueza das suas águas com serviços de spa e terapias complementares.

Com referência ao termalismo no departamento de Boyacá, o município de Paipa é paragem obrigatória. Este município está localizado na região andina colombiana, a 150 quilômetros da capital do país, Bogotá. As Termas de Paipa são famosas pelas suas propriedades curativas e relaxantes, sendo o local ideal para quem procura descanso e bem-estar. Paipa tornou-se um destino preferido para o turismo de saúde e hoje conta com o primeiro centro de reabilitação física e integral com água termal da Colômbia, que presta serviços de saúde especializados e é administrado pelo Instituto Termal de Paipa, entidade pública que lidera o turismo de saúde a nível nacional. “Dispomos de Parque Aquático, SPA Termal, Centro de Hidroterapia, Massoterapia e serviços de IPS.

O Lago Sochagota, emblema natural do município, é outro dos tesouros de Paipa. Esta massa de água, rodeada por uma paisagem montanhosa, é o local perfeito para actividades recreativas, desportos náuticos e actividades culturais. Um sinal de que o turismo de saúde é uma das principais fontes de emprego neste concelho que, com quase 29 mil habitantes, dispõe de aeroporto para voos charter ou privados, 34 hotéis, 30 cabines e 60 restaurantes.

Como é habitual em todas as edições da feira, a Termatalia Colômbia girará em torno dos seus três eixos principais: formação, negócio e capital relacional. • Formação profissional, através da realização do VI Congresso Internacional sobre Água e Saúde, com a participação dos melhores especialistas do Mundo. Também serão organizados cursos de formação profissional. • o negócio com o lançamento de uma nova edição do Workshop especializado em Turismo de Saúde e Bem-Estar, que reunirá operadores turísticos internacionais. Será também organizada uma nova Reunião de Políticas Públicas de Termalismo. E entre outras ações profissionais, será organizada uma missão de imprensa especializada.• E, por último, o “capital relacional” que a celebração da feira representa todos os anos, seja em Ourense ou na América Latina e que reúne profissionais de trinta países. A Termatalia Colômbia 2025 conta com a colaboração da agência Procolombia, do Governo de Boyacá, da Câmara Municipal de Paipa e do Instituto Termal de Paipa, além do apoio permanente da Xunta de Galiza e do Conselho Provincial de Ourense.