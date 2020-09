Slalom Sprint de Castelo Rodrigo avança para 2021

O Slalom / Sprint de Castelo Rodrigo, que devido à pandemia por Covid-19 foi adiado para 10 de outubro, acaba agora de ser cancelado pela organização, sendo realizado apenas em 2021. A prova de Figueira, com dupla jornada – XXII Slalom Sprint de Castelo Rodrigo e 2ª Grande Perícia Automóvel Figueira Castelo Rodrigo – faziam parte do calendário do Campeonato de Portugal de Perícias.

A organização – Município de Figueira de Castelo Rodrigo e Clube Escape Livre – acabam por optar pelo cancelamento da prova, tendo como base a decisão do Conselho de Ministros da última quinta-feira, que a partir de 15 setembro recoloca o país em “estado de contingência”. Esta situação leva a que, por um lado, muitos dos preparativos para a prova não possam ser feitos e, por outro, e principalmente pela incerteza das medidas que venham a ser implementadas, não deixa margem de atuação aos organizadores.

Paulo Langrouva, presidente do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, salienta que “O Slalom de Castelo Rodrigo é já um cartaz turístico da região e palco de reunião anual dos melhores pilotos da modalidade, pelo que a decisão de cancelar estas duas provas do Campeonato de Portugal de Perícias foi bastante difícil de tomar. No entanto, tudo faremos para que em 2021 possamos regressar mais fortes, com a qualidade desportiva e o grande apoio do público, que são apanágio deste evento.”

Luis Celínio, presidente do Clube Escape Livre, reforça, por seu lado: “Tínhamos esperança em realizar as provas, pois os pilotos merecem todo o nosso esforço e estão sem correr há largos meses. Contudo, tal não será possível, mas a 10 de outubro assinalaremos a data da prova de forma diferente e marcante para os pilotos.”

Apesar do cancelamento da prova, a organização continua a apostar na visibilidade do evento e dos pilotos, já a pensar em 2021. Assim, entre 1 e 10 de outubro, o Centro Comercial La Vie da Guarda, recebe uma exposição dos carros de alguns pilotos, entre eles o pequeno, mas vistoso, Fiat 500 de Marco Martins, que deveria realizar alguns co-drives em Figueira, no dia da prova e, claro, o carro de Jorge Almeida, primeiro Campeão de Perícias em Portugal.

Ainda no dia 10 de outubro, sábado, entre as 17H00 e as 19H00, o Centro Comercial La Vie será palco de uma apresentação especial. Uma sala de cinema estará reservada para a apresentação da prova de 2021 e também dos melhores momentos dos vários anos do Slalom de Castelo Rodrigo, incluindo algumas mensagens gravadas por dirigentes nacionais. Este encontro será feito com todas as regras de distanciamento social, com lugares marcados, máscara e gel disponível para receber os pilotos que queiram ali passar.