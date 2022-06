SÃO PEDRO DO SUL: Rearborização de espaços verdes com candidatura aprovada

A Câmara de São Pedro do Sul viu aprovada uma candidatura no âmbito da “Rearborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano”, que visa garantir a sustentabilidade ambiental, contribuindo para a descarbonização dos espaços urbanos, para a minoração dos efeitos da poluição e para o suporte à biodiversidade.

“Esta intervenção, que representa um investimento de 75 mil euros, comparticipada a 100% pelo Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER, engloba a plantação de 173 árvores e de 923 arbustos, privilegiando as espécies autóctones, a aplicação de sistemas de ancoragem, tutoragem e proteção das árvores”, explicou a Câmara de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.

Ainda de acordo com a Câmara, a intervenção contempla também a “aplicação de casca de pinheiro nos canteiros com arbustos, para manutenção da humidade no solo e controlo natural dos infestantes, e instalação de sistemas de rega automático e de sistemas de bombagem para captação de água, a partir de um recurso hídrico local, que irá abastecer o sistema de rega, evitando a utilização da água da rede pública”.

“Os trabalhos, que serão realizados tanto no Parque Urbano das Nogueiras, em Pouves, e nas margens do Rio Vouga, nas Termas, inclui ainda a instalação de mobiliário urbano, tais como bancos, papeleiras e mesas com bancos, enquadráveis na envolvente”, acrescentou a autarquia.