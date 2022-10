SÃO PEDRO DO SUL: GNR detém homem por caça com meios proibidos

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Viseu, anunciou que deteve na quarta-feira “um homem de 64 anos por caça com meios proibidos, no concelho de São Pedro do Sul”.

Segundo um comunicado de imprensa, os elementos do NPA detetaram o homem no decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório que faziam neste concelho de Lafões, no distrito de Viseu.

“Os elementos detiveram em flagrante o suspeito por caça ao javali através de meio e método não permitido, com recurso ao vulgarmente conhecido por “laço””, esclareceu a GNR que, no seguimento da ação policial, apreendeu “cinco cabos de aço”.

A GNR informou ainda que o detido foi constituído arguido e que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul.