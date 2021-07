“Salú (ex-júnior) irá fazer parte da equipa principal”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o médio Salú,

de 19 anos, para continuar a representar o clube na próxima temporada.

Depois de seis épocas nos escalões de formação, Salú foi agora premiado com

a inclusão no plantel da equipa principal na próxima temporada e irá cumprir a

sétima época com o símbolo do Lusitano ao peito.

A promoção de atletas dos escalões de formação do clube na equipa

principal é uma das prioridades da direção.

Está assim assegurada a sexta renovação no plantel que estará às

ordens de João Paulo Correia. Além das renovações de Calico, Helder

Rodrigues, Leal, Luis Almeida e Kiku está também confirmada a contratação de

André Maló.