Sá Pinto abandona comando técnico do Sporting de Braga

Ricardo Sá Pinto foi hoje afastado do cargo de treinador do Sporting de Braga, em conjunto com a restante equipa técnica, anunciou hoje o clube minhoto, oitavo classificado da I Liga portuguesa futebol.

“A SC Braga SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto, assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes. O Braga agradece a Sá Pinto e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos, em especial na Liga Europa”, informa o sítio oficial dos minhotos na Internet.

No mesmo comunicado, o Sporting de Braga revelou que “a constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos”, que está agendado para 27 de dezembro.

Sá Pinto, de 47 anos, chegou ao Sporting de Braga no início da temporada, para substituir Abel Ferreira, que saiu para o PAOK Salónica, da Grécia.

Apesar da boa campanha na Liga Europa, com o apuramento para os 16 avos de final e um registo de oito vitórias e apenas dois empates (um nos ‘play-offs’ e outro na fase de grupos), o Braga esteve muito irregular no campeonato, seguindo no oitavo lugar, em igualdade pontual com Boavista, nono, e Tondela, 10.º.

Em 14 jornadas com Sá Pinto ao ‘leme’, os bracarenses somaram cinco vitórias, três empates e seis derrotas na I Liga, enquanto na Taça da Portugal foram eliminados nos oitavos de final pelo Benfica, ao perderem por 2-1.

O afastamento do antigo avançado internacional português surge um dia depois da goleada imposta no estádio do Paços de Ferreira (4-1), que valeu o apuramento para a ‘final four’ da Taça da Liga.

Além de Sporting de Braga, Sá Pinto conta ainda no currículo com passagens pelo Sporting, Estrela Vermelha (Sérvia), OFI Creta e Atromitos (ambos da Grécia), Belenenses, Standard Liège (Bélgica) e Legia Varsóvia (Polónia).