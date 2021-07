“Rui Ferreira é o novo Coordenador do Futebol de Formação”

O Lusitano Futebol Clube chegou a acordo com Rui Ferreira

para exercer a função de Coordenador Técnico do futebol de formação do

nosso clube na época 21.22.

Aos 42 anos, Rui Ferreira, com 16 anos de experiência enquanto

Treinador, já orientou todos os escalões etários de formação em vários clubes,

dos quais o Lusitano, durante seis épocas, e também Académico e Viseu e

Benfica. Neste último, foi Campeão Distrital de Iniciados e disputou o

Campeonato Nacional do escalão. No seu currículo soma ainda duas Taças da

AF Viseu também em escalões de formação. Há sete épocas fora do Lusitano,

regressa agora, depois de ter abraçado a sua primeira experiência no futebol

sénior ao orientar a equipa do CF Repesenses.

Rui Ferreira sucede assim a Tiago Santos, coordenador durante as duas

últimas épocas, ao qual a direção do Lusitano agradece todo o empenho,

dedicação e trabalho em prol dos escalões de formação do clube, desejando as

maiores felicidades para o seu futuro.

A Direção do Lusitano Futebol Clube e o departamento de formação

aproveitam para desejar ao novo coordenador os melhores sucessos

desportivos e pessoais para a época que se avizinha.