RICARDO LOUREIRO VENCE CAMPEONATO PORTUGAL DE CLÁSSICOS DE MONTANHA EM, BOTICAS

Depois da boa exibição que se saldou com a segunda posição no Campeonato Portugal de Clássicos de Montanha, na rampa da Arrábida, jornada inaugural, desta vez para a rampa de Boticas que se realizou no passado fim de semana em Boticas, Ricardo Loureiro vinha determinado em vencer a categoria e se assim o pensou, planeou , assim o concretizou.

Mas Ricardo Loureiro na primeira subida de treinos, acabaria por fazer toda a extensão da Rampa de Boticas em 3.07.740 à média de 96,49 km/h, arrebatando logo a liderança da categoria do Campeonato Portugal de Clássicos de Montanha, para logo de seguida na segunda subida de treinos conseguir impor de novo a sua lei ao rubricar um excelente crono de 3.030544 à média de 98,65 km/h, continuando assim a cimentar a sua liderança em termos de Campeonato Portugal Clássicos de Montanha .Sempre preocupado com a obtenção dos melhores set-up, na terceira subida de treinos, Ricardo Loureiro não faz a subida, mas para a primeira subida oficial de prova, o piloto do Ford EScort MK 2 . não consegue melhor do que 3.02.010, sendo assim suplantado na liderança do Campeonato Portugal de Clássicos, passando a estar na segunda aposição.

Após uma noite de descanso, no domingo de manha, as condições meteorológicas mostraram que iam provocar dificuldades a todos os pilotos, pois a chuva caía de forma abundante, ao ponto de provocar difíceis condições de aderência, mas mesmo assim Ricardo Loureiro não esmoreceu “calça pneus de chuva “ no Ford Escort, e vai para a linha de partida, onde acaba por fazer num excelente tempo de 3.44.0202, à média de 80,83 km/h, voltando assim de novo à liderança do Campeonato Portugal de Clássicos de Montanha. Motivado por este resultados, para a segunda subida oficial de prova, Ricardo Loureiro passa “ ao ataque”, e de forma fulminante faz um tempão de 3.24.164 à média de 88,60 km/h, consolidando assim a sua liderança em termos do Campeonato Portugal de Clássicos de Montanha.

Tudo em aberto para a última subida oficial de prova, com o sol a aparecer e a pista e a secar, e depois de tomar a decisão de subir com pneus slicks, Ricardo Loureiro acaba de dar a estocada final na concorrência mais directa, fazendo toda a extensão da rampa de Boticas em 3.04.559 à média de 98,11 km/h, garantindo assim a sua primeira victória esta época. No final, depois de ter já deixado o seu Ford EScort em parque fechado, todo sorridente dizia-nos “ custou mas consegui .Foi uma prova difícil pois os meus mais directos adversários não deram um momento de trégua, e por isso tive de me aplicar a fundo no dia de domingo, e saio de Boticas com a victória, objectivo esse completamente atingido, num Campeonato que se está a mostrar muito aguerrido, mas foi um bom fim de semana, estou feliz, mais uns pontos importantes obtidos em termos de Campeonato, agora vamos já começar a trabalhar na próxima prova que será a Rampa Serra da Estrela “, disse-nos Ricardo Loureiro

CLASSIFICAÇÃO FINAL CAMPEONATO PORTUGAL CLÁSSICOS DE MONTANHA

1º RICARDO LOUREIRO – FORD ESCORT

2º Fernando Salgueiro – Ford Escort

3º Daniel Vilaça – BMW 1602