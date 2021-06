Rede de BTT com 280 quilómetros em Viseu terá o nome de Tiago Ferreira

Tiago Ferreira dará nome ao centro de BTT que está a nascer em Viseu, com cerca de 280 quilómetros e com presença em 18 das 25 freguesias do concelho, anunciou hoje a presidente da Câmara Municipal da cidade.

“Durante a reunião do executivo foi aprovado por unanimidade a proposta de atribuição do nome de Tiago Ferreira ao Centro de BTT de Viseu, que está em fase de conclusão”, disse a presidente da Câmara, Conceição Azevedo.

A presidente da autarquia justificou a atribuição do nome deste ciclista de montanha viseense, que é também Embaixador do Ciclismo do Município de Viseu, com o percurso desportivo que tem e que “não deixa margens para dúvidas”.

“Alcançou por três vezes o pódio em mundiais de XCM, sagrando-se campeão em 2016. O atleta soma ainda três medalhas em Campeonatos da Europa: ouro em 2017 e 2019, e prata em 2016”, apontou.

No ano passado, continuou, “Tiago Ferreira viu confirmado o recorde mundial da maior ascensão vertical em BTT cumprida em 24 horas, feito reconhecido pelo Official World Record” e, para alcançar este patamar, “o ciclista realizou um trajeto com um desnível correspondente a mais de duas ascensões ao monte Evereste”.

Natural e residente no concelho de Viseu, Tiago Ferreira vai agora dar o nome ao novo Centro Cyclin’Portugal – Viseu, criado com base no programa nacional de promoção do território e do turismo ativo, da Federação Portuguesa de Ciclismo Cyclin’Portugal, e contabiliza 280 quilómetros de percursos.

“Com a instalação do centro pretende-se dar mais apoio aos praticantes, mas também atrair novos públicos. Procura-se estruturar uma rede de percursos que organize a prática de BTT e melhore as condições existentes”, disse Conceição Azevedo.

Este centro, que “está quase a ser inaugurado, está só pendente da colocação de uma estação de serviço para bicicletas no parque do Fontelo, na cidade, tem duas portas de entrada, de onde sairão os percursos para as várias zonas do concelho”.

Uma das portas fica, precisamente, na mata do Fontelo e a outra na freguesia de Santos Êvos, que já conta com um percurso de 30 quilómetros há vários anos e que agora integra este centro.

“A rede de percursos é complexa e cobrirá uma grande área do concelho, principalmente na zona noroeste e em torno do núcleo urbano. Será constituída por oito percursos, um verde, três azuis, dois vermelhos e dois pretos, com uma variante de ligação entre eles”, explicou.

Conceição Azevedo acrescentou ainda que “o total de 280 km passa por 18 das 25 freguesias do concelho: Viseu, Rio de Loba, Mundão, Santos Êvos, Cavernães, Cepões, Lordosa, Calde, Ribafeita, Bodiosa, Campo, Orgens, Coutos, Abraveses, Repeses e S. Salvador, S. Cipriano e Vil de Soito, Ranhados e Povolide”.