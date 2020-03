Raid do Bucho pronto para a descoberta

Já se sente o cheiro da adrenalina, da festa, do bucho e do restante fumeiro que marca o 11º Raid do Bucho e Outros Sabores. Depois dos mais recentes reconhecimentos do percurso, avaliação dos trilhos e últimas limpezas, o Clube Escape Livre tem tudo a postos para que seja mais um extraordinário passeio beirão.

O distrito da Guarda, reconhecido pelo excelente acolhimento, é palco de dois eventos de tradição no fim de semana de 13 a 15 de março: o Raid do Bucho e Outros Sabores e a Festa e Almoço do Bucho recebem novamente centenas de visitantes.

No programa de três dias do passeio todo terreno estão diversas visitas, do Solar do Vinho da Beira Interior, na cidade da Guarda, ao Museu de Tecelagem dos Meios, ao Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia. Estão ainda novos trilhos de diferentes características que unem as áreas da serra da Estrela, com passagem no PNSE, e da raia beirã.

Não falta a melhor e mais tradicional gastronomia, dos sabores generosos da serra da Estrela ao pão em forno de lenha de Videmonte, aos vinhos da região e, como não podia deixar de ser, do bucho e do fumeiro raiano. Tradição é também a chegada à freguesia de Freineda, onde as escaramuças e os disparos de pólvora da reconstituição histórica das Invasões Francesas animam a povoação antes do almoço do Bucho que junta à mesa centenas de comensais.

As inscrições têm o valor de 395€, incluindo todo o programa do fim-de-semana, desde hotel, refeições, visitas e ofertas e podem ser feitas em www.escapelivre.com.