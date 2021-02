Quantos anos demora a comprar casa em cada município de Viseu?

Mesmo apesar da pandemia, o setor imobiliário e o mercado dos empréstimos à habitação continuam dinâmicos, acompanhando o objetivo de aquisição de casa própria de muitos portugueses.

Nesse sentido, e com o intuito de alertar as famílias viseenses para a necessidade de atentar na taxa de esforço, a plataforma ComparaJá.pt procurou analisar os custos de comprar um imóvel com recurso a financiamento nos diferentes municípios de Viseu.

Tendo por base os rendimentos e preço por m2 médios, bem como a TAEG média no crédito habitação verificada no distrito, este portal gratuito de comparação de produtos bancários e pacotes de telecomunicações procurou apurar qual o prazo mínimo expectável para a aquisição de um imóvel com 100 m² em cada localidade.

“Através deste estudo é possível ter-se uma perceção clara da necessidade de se fazer uma análise criteriosa à capacidade financeira na hora de se solicitar um empréstimo para comprar casa, particularmente a taxa de esforço”, sublinha José Figueiredo, diretor-geral do ComparaJá.pt.

Este responsável explica que “A taxa de esforço corresponde à percentagem do rendimento das famílias que é destinada a pagar as prestações dos créditos, sendo que não deverá ser superior a um terço do rendimento total do agregado familiar. Ou seja, se um casal ganha, em conjunto, 1.500 euros líquidos por mês, então o valor mensal dos créditos não deverá ser superior a 500 euros”.

Na análise do ComparaJá.pt foi também considerado um aspeto por vezes negligenciado pelos consumidores no momento de comprar casa: a poupança prévia necessária para fazer face ao valor da entrada inicial, montante que geralmente corresponde entre 10% a 20% do valor de aquisição do imóvel.

Municípios de Nelas e Tondela separados por 13 anos de trabalho para comprar casa

Conforme os dados da tabela abaixo, no município de Nelas, em pouco mais de 13 anos é possível concretizar o objetivo de ter habitação própria. Já estes números contrastam muito com Tondela, por exemplo, onde devido ao elevado preço dos imóveis, comprar uma casa com 100m2 demora quase 27 anos, exigindo mais de uma década adicional de trabalho do que no município anteriormente destacado.

Mas o cenário é ainda pior no concelho de Viseu pois, atendendo à disparidade entre o custo das casas e os salários, uma família média terá de optar por uma habitação de apenas 93 m2, no valor de 127.362 euros, o que pressupõe um crédito habitação a 40 anos (limite máximo) e três anos de poupança para a entrada inicial.

Quantos anos demora a comprar uma casa com 100m2 no distrito de Viseu? Concelho Valor do imóvel Crédito Habitação

(LTV 90%) Anos para pagar crédito Entrada inicial

(10%) Anos para entrada inicial Total de Anos Nelas 58.586€ 52.727€ 12,2 5.859€ 1,2 13,4 São Pedro do Sul 50.514€ 45.463€ 12,6 5.051€ 1,2 13,8 Tarouca 58.400€ 52.560€ 12,9 5.840€ 1,3 14,2 Mortágua 69.733€ 62.760€ 14,6 6.973€ 1,4 16 Carregal do Sal 67.400€ 60.660€ 14,8 6.740€ 1,4 16,2 Mangualde 69.033€ 62.130€ 15,1 6.903€ 1,4 16 Penalva do Castelo 63.367€ 57.030€ 15,2 6.337€ 1,4 16,6 Sernancelhe 60.300€ 54.270€ 15,8 6.030€ 1,5 17,3 Oliveira de Frades 83.400€ 75.060€ 15,9 8.340€ 1,5 17,4 Castro Daire 68.400€ 61.560€ 16,2 6.840€ 1,5 17 Penedono 65.900€ 59.310€ 17,4 6.590€ 1,6 19 São João da Pesqueira 78.000€ 70.200€ 18,3 7.800€ 1,7 20 Tabuaço 82.300€ 74.070€ 18,7 8.230€ 1,7 20,4 Sátão 74.200€ 66.780€ 19,4 7.420€ 1,8 21,2 Santa Comba Dão 88.800€ 79.920€ 21,2 8.880€ 1,9 23,1 Vila Nova de Paiva 77.567€ 69.810€ 21,3 7.757€ 1,9 23,2 Resende 83.568€ 75.211€ 22 8.357€ 2 24 Lamego 90.291€ 81.262€ 22,1 9.029€ 2 24,1 Armamar 83.000€ 74.700€ 22,6 8.300€ 2 24,6 Cinfães 81.291€ 73.162€ 22,8 8.129€ 2 24,8 Tondela 103.930€ 93.537€ 24,5 10.393€ 2,1 26,6 Viseu 151.451€ Excede prazo limite de 40 anos no crédito habitação

Obter as melhores condições no Crédito Habitação sem custos

Para além de poderem aceder a simulação gratuita com todos os bancos em Portugal de acordo com o seu perfil, os utilizadores do ComparaJá.pt podem ainda beneficiar de apoio personalizado – sempre sem qualquer custo ou compromisso – por parte da sua equipa especializada no sentido de se obter as melhores propostas já aprovadas pelas diversas instituições.

Para acederem a uma simulação personalizada, os utilizadores têm apenas de completar um conjunto de passos que permitem gerar uma tabela comparativa com as condições dos vários bancos. De seguida, receberão acompanhamento especializado por parte da equipa do ComparaJá.pt no sentido de obterem propostas finais vinculativas (já com base na análise de risco feita pelo banco para aprovação do crédito), as quais são enviadas por email com todos os detalhes e documentos, em particular as FINE.

