Projeto dirigido aos seniores com balanço “extremamente positivo” em Tarouca

Três centenas de seniores frequentam as atividades semanalmente dinamizadas no âmbito do Projeto Rejuvenescer Tarouca, o que a autarquia considerou “extremamente positivo”.

“Procuramos estar mais próximos dos nossos cidadãos e, acima de tudo, daqueles que apresentam maior fragilidade”, sublinhou a vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Tarouca, Susana Gouveia.

A vereadora reuniu com a equipa de técnicos do projeto, tendo sido “definidas estratégias para as várias áreas de atuação do projeto para os próximos tempos”, explicou.

No âmbito do projeto Rejuvenescer Tarouca, técnicos da autarquia deslocam-se semanalmente às localidades do concelho, para desenvolver atividades de educação física, música, animação, literacia, literacia digital e apoio psicossocial juntos dos seniores.

“Queremos, na medida do possível, dar o nosso contributo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, ajudando na prevenção doenças, no seu bem-estar físico, psíquico e emocional, ao proporcionar-lhes momentos de convívio e de lazer, procurando mitigar situações de isolamento, e, por isso, a admissão e integração no projeto é um processo permanente, sendo bem-vindos todos os que o quiserem integrar”, sublinhou a vereadora.