Produção em série de viaturas elétricas arrancou hoje na Stellantis de Mangualde

A produção em série de viaturas elétricas arrancou hoje na fábrica de Mangualde da Stellantis, nas versões de passageiros e comerciais ligeiros, destinadas aos mercados doméstico e de exportação.

Em comunicado, o grupo Stellantis disse que se trata de um “momento histórico”, em que começaram a ser produzidos em série veículos 100% elétricos Citroën ë-Berlingo e ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò, Opel Combo-e e Peugeot E-Partner e E-Rifter.

“Os clientes nacionais, particulares e empresas, podem, pela primeira vez, adquirir e beneficiar de viaturas elétricas de grande série ‘made in Portugal’, enquanto contribuem para a economia, o Produto Interno Bruto [PIB] e a mobilidade sustentável em Portugal”, sublinhou.

O centro de produção de Mangualde torna-se a primeira fábrica a produzir veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros elétricos a bateria, de grande série, em Portugal, no âmbito de um investimento de 119 milhões de euros, obtido através de uma das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial de que a Stellantis é líder – o projeto “GreenAuto”.

“Estando na linha da frente em termos de inovação, a Stellantis e o seu centro de Mangualde colocam os melhores e os mais avançados produtos ao serviço dos clientes, apostando na descarbonização e proporcionando uma mobilidade segura, acessível e ambientalmente responsável”, acrescentou a empresa.

Em julho deste ano, antecipando em quase um ano os planos iniciais do grupo Stellantis, o seu centro de Mangualde começou a produção das primeiras unidades pré-série dos novos veículos 100% elétricos.

“Num importante virar de página, e refletindo o compromisso da Stellantis com a mobilidade sustentável no país, a fábrica de Mangualde operou transformações significativas na sua área industrial, tanto nos setores de montagem como na ferragem”, considerou.

O grupo destacou a criação de uma nova linha de montagem de baterias para os veículos elétricos produzidos em Mangualde e uma área de mais de 800 metros quadrados que “levou à criação de 63 novos empregos e à formação específica de toda a equipa técnica”.

Nos primeiros nove meses do ano, este centro situado no interior de Portugal produziu 63.400 viaturas.

De acordo com o grupo, “em Portugal, a Stellantis detém uma liderança incomparável, quer no mercado dos veículos comerciais ligeiros com uma quota de 45% nos primeiros 10 meses do ano, quer no dos furgões 100% elétricos, com 32% de quota de mercado”.

“O centro de produção de Mangualde é um pilar na concretização da ambição mundial de liderança da unidade de negócios Stellantis ProOne, dedicada aos veículos comerciais ligeiros, e também à sua estratégia de eletrificação da oferta das marcas”, referiu.

O objetivo da Stellantis Pro One é “liderar o mercado de veículos comerciais, através de soluções excecionais abrangentes às diferentes marcas que comercializa, sendo parte da ambição que a empresa tem de alcançar emissões líquidas neutras em carbono até 2038, em todas as atividades, com uma compensação percentual de um dígito das restantes emissões”.

A eletrificação da fábrica de Mangualde também contribui “para a persecução dos ambiciosos objetivos definidos nesse plano estratégico, visando-se a liderança indiscutível no processo de eletrificação e, através dela, a liderança no negócio dos veículos comerciais a nível mundial”, acrescentou.