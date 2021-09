Primeiros seis quilómetros da ciclovia de Viseu disponibilizados em breve

Os primeiros seis quilómetros da ciclovia de Viseu serão disponibilizados em breve, em vias partilhadas entre automóveis e bicicletas que terão o limite máximo de 30 quilómetros por hora, anunciou hoje a presidente da autarquia, Conceição Azevedo.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião de Câmara, Conceição Azevedo explicou que os primeiros quilómetros da ciclovia são na cidade e estão a ser assinalados com uma linha contínua pintada de verde.

“Na cidade, são cerca de seis quilómetros de ciclovias que muito em breve estarão ao dispor dos viseenses. Estamos na fase da pintura”, referiu a autarca, acrescentando que, no total, o projeto prevê a criação de 66 quilómetros da ciclovia em todo o concelho de Viseu.

Este projeto de “mobilidade suave” insere-se no sistema Mobilidade Urbana de Viseu (MUV).

Conceição Azevedo frisou que os percursos assinalados a verde – que terão os símbolos das bicicletas, setas direcionais e o limite máximo de velocidade – “permitem vias mais seguras para ciclistas e para todos em geral, numa cidade que se quer mais inclusiva, segura e amiga do ambiente”.

“Este é um projeto muito importante para a afirmação de Viseu como cidade sustentável, capaz de adotar as melhores práticas ambientais e também para a redução da pegada carbónica”, frisou, lembrando que o concelho de Viseu é servido pelas ecopistas do Dão e do Vouga.

Durante a reunião de hoje, o executivo aprovou as empreitadas relativas à Estação Elevatória de Águas Residuais de Bigas (um investimento de 348 mil euros) e das Redes de Água e Esgotos em Casaldeiro (no valor de 179 mil euros).

No que respeita às acessibilidades, Conceição Azevedo disse que o município vai avançar com o concurso para a empreitada na Estrada Nacional 323 (entre Viseu e Vila Nova de Paiva), que prevê a correção de curvas entre Nogueira de Cota e Cepões.

“O investimento na primeira fase, cujo concurso foi agora aprovado e corresponde à requalificação entre a ponte do Rio Vouga e Nogueira de Cota, é superior a 410 mil euros. A segunda fase, correspondente à requalificação entre Cepões e a Ponte do Rio Vouga, será executada posteriormente”, explicou.

Foto : ecopista portugal