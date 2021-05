Nos dias 5 e 6 de junho, Pinhel vai ser palco da Final Four da Taça de Portugal de Andebol (Seniores Masculinos), competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal, com a colaboração da Associação de Andebol da Guarda e o apoio do Município de Pinhel.

Meias-Finais

Sábado | 5 de junho

15.00h: Sporting x Benfica

17.30h: Águas Santas x Porto

Final

Domingo | 6 de junho | 17.00h