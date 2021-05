PILOTOS DO CARAMULO RACING TEAM QUEREM REPETIR VITÓRIA

O Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha regressa já no próximo

fim de semana com a Rampa Internacional de Boticas. Os pilotos do Caramulo

marcam presença, e o objetivo é repetir o resultado da prova anterior, Rampa da

Arrábida, com a conquista dos dois lugares mais altos do pódio.

O campeonato está de volta já nos dias 8 e 9 de maio, com a prova portuguesa

do calendário europeu da modalidade, que este ano se realiza em Boticas.

Depois da conquista dos dois primeiros lugares do Campeonato de Portugal de

Clássicos de Montanha na prova anterior, os pilotos do Caramulo Racing Team

apresentam-se como os favoritos aos lugares mais altos do pódio agora em

Boticas.

Fernando Salgueiro, quer repetir o primeiro lugar da Arrábida, e com isso

manter a liderança do campeonato, tal como nos disse o piloto:

“A primeira prova correu muito bem, o carro esteve sempre a responder sem

problemas, e é isso que espero que se repita agora em Boticas, e que me

permita reforçar a liderança no campeonato.”

“Sei que não vai ser fácil, terei de estar também num bom dia, porque a

concorrência é forte e os objetivos são comuns”, concluiu o piloto.

Por sua vez Ricardo Loureiro, campeão em 2019, e que ficou logo atrás do seu

colega na prova anterior, lança também o objetivo de regressar às vitórias já

em Boticas, conforme nos disse o piloto:

“A primeira prova correu bem, serviu para recuperar o ritmo competitivo que a

paragem forçada em 2020 nos retirou, e o segundo lugar foi um bom resultado

também para as contas do campeonato.”

“Para a prova do próximo fim de semana, os objetivos são os que tracei no

início do campeonato, conquistar o máximo de vitórias possíveis e

principalmente pontuar o mais que possa, e no final, fazer as contas”, afirmava

Ricardo Loureiro.

As subidas de treinos e de prova, dividem-se entre os dias de sábado, 08 de

maio, e de domingo, 09 de maio.