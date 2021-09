PARTIDO SOCIALISTA APOIA A CANDIDATURA PNT EM ARMAMAR

“Sabemos que o mais importante para Armamar é garantir o desenvolvimento, o que só será possível derrubando as forças que têm ditado o atraso do concelho, ao longo das últimas décadas, e em prejuízo de todos os armamarenses.

Abdicamos, por isso, de ter uma lista própria aos órgãos municipais (Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia). Tratou-se de uma estratégia séria e transparente: Unir a oposição do concelho de Armamar em prol do interesse dos armamarenses!

Todos reconhecem que, havendo várias listas concorrentes, a oposição ficaria dispersada, sem força, sem expressão, sem capacidade de unir as melhores pessoas para liderar os destinos do concelho.

O Partido Socialista acredita que este movimento, que integra pessoas de vários quadrantes políticos, é o que reúne mais capacidade para garantir e gerir o futuro de Armamar.

Com o apoio do Partido Socialista, o movimento Independente “Pela Nossa Terra” tem todas as condições para vencer as eleições autárquicas no dia 26 de setembro.

Estamos convictos que os candidatos que agora apoiamos são as pessoas certas, no momento certo, para liderar o concelho de Armamar a partir do próximo dia 26 de setembro.