Os Verdes questionam Governo sobre poluição em Oliveira de Frades

O partido Os Verdes questionou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre alegadas descargas sem tratamento de um matadouro numa linha de água em Oliveira de Frades.

Num comunicado de imprensa enviado à agência Lusa, os Verdes esclareceram que se deslocaram ao local após denúncias da população de maus cheiros em Corredoura, freguesia de São Vicente de Lafões, Oliveira de Frades, distrito de Viseu.

Aquele partido referiu que “um matadouro de abate de aves se encontra a rejeitar as águas residuais acastanhadas e nauseabundas, alegadamente sem o devido tratamento, numa linha de água efémera próxima do matadouro, por mau funcionamento ou debilidades da Estação de Tratamento de Águas Residuais” (ETAR).

Esta linha de água é um “afluente da ribeira da Ponte do Mezio, que por sua vez desagua no rio Vouga” e, no local, em Corredoura, “emana um odor insuportável e agoniante”.

Uma delegação da CDU (PCP-PEV), que esteve no local, defendeu que “o cheiro nauseabundo afeta a qualidade de vida dos moradores” e “a poluição contribui para sobrecarregar a albufeira de Ribeiradio” que, “com altas temperaturas nas águas estagnadas, conduz ao surgimento de algas”.

Tendo em conta a poluição e a avicultura “ser uma atividade extremamente importante em Oliveira de Frades e na região de Lafões”, o partido Os Verdes questionou o Governo se tem conhecimento das descargas no domínio público.

“A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já recebeu alguma queixa por parte da população de São Vicente de Lafões relativamente aos impactos causados pelas descargas de efluentes?”, questionou.

Ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o partido perguntou ainda se “a unidade de abate de aves detém licença para a rejeição de água no domínio público hídrico”.

O partido quer ainda saber “que ações de monitorização têm sido realizadas” por parte da APA e “que medidas serão adotadas para despoluir” a linha de água.