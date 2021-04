O QUE É A VIDA ? Por Humberto Pinho da Silva

Hoje vou apresentar-vos dois expendidos textos, que me pareceram excelentes, para

demonstrar, o que é a vida: um é extracto do magnífico sermão do Padre Manuel Bernardes: “ Prática do

Domingo da Sexagésima; outro, de Guerra Junqueiro, in: “ Musa em Férias” “ No Boulevard”.

A maioria de nós, tão atarefados anda envolvido, nos nossos problemas, nos nossos ensejos,

que raras vezes paramos para meditar: o que é a vida.

Só quem observa o homem, sua vaidade, sua cobiça e inveja, a ânsia de ser importante,

famoso, admirado pelos demais, é que pode compreender, verdadeiramente, o que é a vida.

Mas vamos ao admirável sermão de Manuel Bernardes:

“ (…) Aqueles cantam, dali a pouco choram; estoutros choram, daqui a pouco cantam;

aqui se está enfeitando um vivo, paredes meia estão amortalhando um defunto; aqui contratam, acolá

destratam; aqui conversam, acolá brigam; aqui estão à mesa rindo e fartando-se, acolá estão no leito

gemendo o que riram, e sangrando-se do que comeram…

Lá vai um no seu coche com os pés sobre tela e veludo; atrás das rodas vai um pobre nu e

descalço. Que turba-multa é aquela que vai cobrindo os campos de armas e carruagens? É um

exercito que vai a uma de duas causas, ou a morrer ou a matar. E sobre que? Sobre que dois palmos

de terra são de cá e não são de lá. E que árvores são aquelas que vão voando pelas ondas com asas de

pano? São navios que vão buscar muito longe cousas que piquem a língua para comer mais, cousas

que afaguem a pele, cousas que alegrem os olhos, isto é especiarias, sedas, ouro, etc.

Olhai o tráfego! Tudo ferve, tudo se muda por instantes. Se divertires os olhos, dali a nada

tudo acharás virado. O rico já é pobre, o mecânico já é fidalgo, o moço já é velho, o são já é enfermo,

e o homem já é cinzas.

Já são outras cidades, outras ruas, outra linguagem, outros trajes, outras leis, outros

homens…tudo passará!”

E para terminar, o que escreveu Guerra Junqueiro sobre a vida e o comportamento humano:

“O ponto essencial é não trazer grilheta.

Uma camisa branca, uma consciência preta.

Um ar pouco sério, um nome, algum dinheiro,

Eis tudo que se exige a qualquer bandoleiro

Para apresentar a farsa desta vida.

A virtude consiste em ter folha corrida.

A moral é um blague; apenas se suporta

Num drama ou num sermão; de resto é letra morta.”

( No Boulevard) – in “ Musa em Férias”.

Infelizmente…a vida é isto! Uma comédia ou farsa, mutações de mascaras…Teatro. Vive-se

a representar, a jogar com palavras e ilusões, mentiras, hipocrisia e meias verdades.

Assim rola a vida, como se não houvesse outra Vida…