O cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos é finalista regional às 7 Maravilhas da Cultura Popular

Foram ontem divulgados na RTP1, no programa das 7 Maravilhas da Cultura Popular portuguesa, os 140 finalistas regionais que seguem para a próxima fase, sendo que do Distrito de Viseu, as Cavalhadas de Vildemoinhos são um dos 7 Patrimónios selecionados.

A noticia chegou a Vildemoinhos por volta das 17.30h e foi recebida com muito orgulho e satisfação.

Com uma tradição de 368 anos, as Cavalhadas de Vildemoinhos realizam anualmente a 24 de junho, o fantástico cortejo que envolve os cavalos e cavaleiros, dezenas de carros artísticos e tradicionais, grupos de bombos, ranchos, fanfarras e bandas, envolvendo mais de mil figurantes e cem mil espectadores ao longo dos 5km de cortejo.

Este ano, apesar do cortejo tradicional ter sido cancelado devida a pandemia do COVID-19, as Cavalhadas vão realizar o Cumprimento da Promessa das Cavalhadas de Vildemoinhos a São João Batista e este evento será transmitido em direto nas redes sociais, permitindo a todos os trambelos, viseenses e comunidade portuguesa, conheçam e assistam em segurança.

Vildemoinhos vestir-se-á a rigor, com as suas casas e ruas enfeitadas, para ver passar os cavalos do Alferes, Mordomos e Moleiro.

Para as 7 Maravilhas, as Cavalhadas de Vildemoinhos contarão com o apoio de todos, já a partir de dia 21 de junho, dia da atribuição do número de telefone para que possam eleger as Cavalhadas de Vildemoinhos como a Maravilha do Distrito de Viseu, a passar à meia final.

Existirão 20 finais regionais a serem transmitidas na RPT1 no mês de julho onde será apurado um património por distrito, eleitos pela votação popular. A 16 de Agosto, será realizada a repescagem de 8 patrimónios que ficaram em segundo lugar e a 23 e 30 de Agosto serão as semi-finais dos 28 em concurso onde seguirão 14 patrimónios para a grande final, a 5 de Setembro.

Para a Associação das Cavalhadas de Vildemoinhos já é uma grande vitória estar nos finalistas regionais, pois existiam 54 fortes patrimónios da região e dos 7 selecionados do Distrito de Viseu, as Cavalhadas de Vildemoinhos foi um dos patrimónios.

Nada está ganho, mas com a ajuda de todos os trambelos, viseenses e portugueses, acreditamos que as Cavalhadas de Vildemoinhos possam seguir em frente, fase a fase, rumo à final.

Depois do projeto “Vildemoinhos, a aldeia mais bonita de Portugal”, as Cavalhadas de Vildemoinhos lançam agora um novo repto – # SomosTodosCavalhadasDeVildemoi nhos, pois só com o apoio de todos é que seremos uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa.