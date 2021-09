O Bloco de Esquerda está pronto para quatro anos de resistência, pelas pessoas!

Numas eleições autárquicas que repetem maiorias absolutas e soluções do passado, seremos a voz do Futuro: pela ferrovia, pelos transportes coletivos públicos, pelos direitos dos animais, pela defesa do ambiente e contra a política do betão.

Numas eleições autárquicas que diminuem a pluralidade de partidos com representação nos órgãos autárquicos, seremos a voz da Diversidade: pela transparência, pelos Direitos Humanos, pela cultura livre, pela defesa das populações de todo o concelho, independentemente da sua distância ao Rossio, e contra a política do medo.

Numas eleições autárquicas que caminham na normalização da extrema direita, seremos a voz da Esquerda: pela escola democrática, pelo Serviço Nacional de Saúde, pela habitação e contra a precariedade laboral, muitas vezes alimentada pelo próprio município.

A eleição de uma deputada na Assembleia Municipal, a Carolina Gomes, e de uma na Assembleia de Freguesia de Viseu, a Catarina Vieira, assume especial significado tendo em conta que, neste novo cenário, somos, em todo o concelho de Viseu, a única força de esquerda com representação nos órgãos autárquicos.

As nossas eleitas estão prontas para resistir, lutar, denunciar, fiscalizar e propor O Que Faz Falta! Continuaremos também nas ruas, onde sempre estivemos, ao lado das pessoas e das suas reivindicações!