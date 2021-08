Neto Borges chega ao Tondela emprestado pelos belgas do Genk

O lateral esquerdo Neto Borges é o novo reforço do Tondela, no qual vai alinhar por empréstimo, por um ano, da equipa belga Genk, anunciou o clube da I Liga de futebol.

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o KRC Genk, da Bélgica, para a cedência do jogador Neto Borges. Num empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra por parte dos ‘auriverdes’”, anuncia o clube na sua página oficial da Internet.

A nota de imprensa refere que o jogador brasileiro “já vestiu a camisola” do Tondela, mas ainda não treinou, por estar “a cumprir a quarentena obrigatória definida pela Direção-geral da Saúde, para quem viaja a partir do Brasil”.

“Estou muito contente. Era o meu desejo vir para o Tondela. Gostei do projeto que me apresentaram e senti que gostam do meu futebol. Agora, cabe-me fazer o meu trabalho e dar o máximo para ajudar a equipa”, afirmou Neto Borges aos canais de comunicação do clube.

Neto Borges junta-se a Iker Undabarrena, Renat Dadashov, Eduardo Quaresma, Manu Hernando, Daniel dos Anjos e Tiago Dantas e ainda a jogadores que transitam da última época, como Bebeto, Jota, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Ricardo Alves, Jaquité, Pedro Augusto, João Pedro e Telmo Arcanjo.

Também continuam no plantel os guarda-redes Joel Sousa, Babacar Niasse e Pedro Trigueira e os avançados Salvador Agra, Jhon Murillo, Tomislav Strkalj, Souley e Rafael Barbosa.