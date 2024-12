Natal em Oliveira de Frades

O Natal chegou a Oliveira de Frades este domingo, dia 8 de dezembro, dando início a

este evento mágico, com uma diversificada programação cultural até dia 5 de janeiro.

Num ambiente de alegria e emoção, o Pai Natal chegou a este lugar encantado, com os

seus amiguinhos (personagens) e a Animatus Banda, onde foram recebidos com sorrisos

e abraços dos mais pequenos. Os Paços do Concelho transformaram-se, assim, num

cenário mágico, com espetáculos de ilusionismo, malabaristas, personagens em andas e

teatro de rua, vivendo o espírito desta quadra festiva.

O Presidente da Câmara Municipal, João Valério, acompanhado pelo Executivo

Municipal, marcou presença neste espaço de diversão, onde as famílias desfrutaram das

diversas atividades.

Também as luzes natalícias se fizeram sentir, enchendo a vila de cor e de brilho. De

realçar o mérito e empenho dos colaboradores do Município que foram os responsáveis

pela decoração natalícia.

Os presépios e as decorações que se encontram no Parque Urbano foram elaborados

pelas Associações: ACOF, Agrupamento de Escuteiros 1313, ASSOL e pela IPSS –

Misericórdia Nossa Senhora dos Milagres.

A magia do Natal está aqui!