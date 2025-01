Município de Sátão e CIM Viseu Dão Lafões inauguram via ciclável e promovem mobilidade sustentável na região

 Infraestrutura de 1.290 metros reforça a rede de mobilidade suave de Viseu Dão

Lafões.

 CIM promove realiza iniciativa em escola de Sátão para sensibilizar jovens para

o uso da rede BORA!

O Município de Sátão inaugurou hoje, dia 16 de janeiro, na estação do Largo de São

Bernardo, uma via ciclável com uma extensão de 1.290 metros. Esta nova infraestrutura,

desenvolvida no âmbito do PAMUS – Programa de Apoio à Mobilidade Urbana

Sustentável, promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões,

reforça a rede de mobilidade suave da região Viseu Dão Lafões, promovendo

deslocações mais sustentáveis no território.

Além de permitir a circulação de bicicletas particulares, a nova via ciclável tem também

disponíveis bicicletas da rede pública BORA!, da CIM Viseu Dão Lafões. Estas

bicicletas, de uso partilhado e gratuito, têm o objetivo de promover a sustentabilidade

ambiental e incentivar a adoção de hábitos de vida mais saudáveis por parte da

população.

A construção da via ciclável, no âmbito do PAMUS, representou um investimento de

248.830,92€ (mais IVA) por parte do Município de Sátão, que incluiu também a

renovação e alargamento de passeios, instalação de bancos e construção de rampas de

acesso, melhorando a acessibilidade e a qualidade dos espaços urbanos.

 CIM promove uso sustentável da bicicleta junto dos jovens

Em paralelo à cerimónia de inauguração da via ciclável do Sátão, a CIM Viseu Dão

Lafões em parceria com o Município do Sátão, realizou uma iniciativa em que

promoveu o uso do Sistema Público de Bicicletas Partilhadas BORA! junto da

comunidade escolar. Alunos do 7.º ano da Escola Básica Ferreira Lapa participaram

numa dinâmica de grupo, em que foram destacados os benefícios ambientais e sociais

do uso da bicicleta, bem como a sua importância como estímulo para hábitos de vida

saudáveis e sustentáveis.

O programa incluiu a apresentação de diversos conteúdos sobre as vantagens da

utilização da bicicleta como meio de transporte diário, sobre o funcionamento do

sistema BORA!, incluindo uma ação de sensibilização para a segurança rodoviária,

culminando na realização de um jogo, interativo, para avaliação dos conhecimentos

apreendidos. Os jovens foram ainda desafiados a partilhar ideias no âmbito da

mobilidade suave, através da atividade “Postcard to the Mayor”, em que escreveram

sugestões que serão entregues ao Presidente da Câmara Municipal de Sátão e à CIM

Viseu Dão Lafões, demonstrando a capacidade de concriação de ideias e o

envolvimento ativo da comunidade jovem no futuro da região.

A CIM premiou o grupo de estudantes mais pontuado nos jogos com capacetes, tendo

os restantes participantes levado para casa lembranças, como cadeados e luzes para

bicicletas, reforçando assim o apelo à segurança e a adesão ao uso deste meio de

transporte.

Declarações destacam o impacto da iniciativa

Na inauguração da via ciclável, Alexandre Vaz, Presidente da Câmara Municipal de

Sátão, destacou a importância da adoção de estilos de vida mais saudáveis, com o uso

da bicicleta: “Se queremos um ambiente diferente, precisamos de o mudar. Esta

candidatura que agrega os 14 municípios, faz com que a mobilidade seja um fator de

progresso. Não é apenas a inauguração de uma ciclovia, mas também a mudança de

hábitos e a adoção de uma vida mais saudável. Esta ciclovia fica situada no centro da

vila de Sátão sendo uma mais valia no combate ao sedentarismo e à diminuição do

buraco da camada do ozono. Destaco um provérbio indígena “não herdamos a Terra

dos nossos pais, pedimo-la emprestada aos nossos filhos” e termino com uma

mensagem de Baden-Powell, fundador do Escutismo: “Procurai deixar o mundo um

pouco melhor do que o encontrastes”.

Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, reforçou a importância

da mobilidade suave para a sustentabilidade regional: “Esta nova via ciclável é um

exemplo prático de como a região Viseu Dão Lafões está a dar passos significativos na

promoção da mobilidade suave e sustentável. Projetos como o BORA! e a ampliação da

rede de ciclovias, como esta que inaugurámos hoje, demonstram o nosso compromisso

com a criação de soluções que melhorem a qualidade de vida das comunidades e

reforcem a preservação ambiental. A sensibilização das gerações mais jovens é

essencial para consolidar uma cultura de mobilidade sustentável. Queremos inspirar os

mais novos a adotar hábitos de transporte conscientes e, ao mesmo tempo, envolver

toda a comunidade no desenvolvimento de soluções que beneficiem o futuro da nossa

região”.

Um compromisso com a mobilidade suave em Viseu Dão Lafões

Recorde-se que o Sistema Público de Bicicletas Partilhadas BORA! é uma das medidas

de investimento na mobilidade suave que constam do PAMUS – Plano de Ação de

Mobilidade Urbana Sustentável, cuja candidatura, por parte da CIM Viseu Dão Lafões,

foi aprovada no âmbito do programa operacional Centro 2020. Disponível nos

municípios que compõem a CIM, o sistema inclui mais de 150 bicicletas, disponíveis

em 245 docas e 39 estações localizadas em vários pontos dos municípios.

Além do BORA!, a candidatura Mobilidade Suave em Viseu Dão Lafões prevê a

execução de vários projetos conjuntos, a executar entre a CIM e as autarquias que a

compõem. A via ciclável inaugurada hoje em Sátão é um exemplo concreto desse

compromisso.