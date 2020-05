Município de Lamego cria novo circuito pedonal

Os lamecenses vão ter em breve à sua disposição um circuito pedonal que ligará o centro urbano à zona do Relógio do Sol, com uma extensão de cerca de 4500 metros. O projeto visa privilegiar as ligações da periferia urbana com o centro histórico e comercial, incentivando as deslocações a pé e em bicicleta. O percurso terá, por isso, uma inclinação suave, tirando partido da morfologia existente. “Queremos criar, em perfeita segurança, novos hábitos de mobilidade dentro da cidade de Lamego e desenvolver estilos de vida mais saudáveis”, afirmou Ângelo Moura, Presidente da Câmara Municipal de Lamego, durante uma visita de trabalho efetuada esta segunda-feira ao local das obras.

A criação deste novo circuito pedonal incide essencialmente em duas zonas de intervenção. A primeira entre a rotunda do Relógio do Sol e a Ortigosa, com uma intervenção mais profunda com a construção de um passeio de um dos lados do arruamento existente, entre a Av. da Boavista e a extensão da EN-226 até ao Relógio do Sol. O perfil do passeio pedonal terá uma largura variável entre 1,50m e 4,90m, enquadrado por áreas arborizadas para permitir zonas de sombra no verão e áreas de descanso. Numa segunda área, a intervenção será mais ligeira, uma vez que já se encontra infraestruturada por se encontrar próxima do centro histórico e do tecido urbano. Aqui, a empreitada será mais visível ao nível da sinalética a instalar e intervenções pontuais para abolir barreiras arquitetónicas.

Adjudicada à firma “Floponor”, pelo valor de 454.785,69 euros, mais IVA, esta obra é concretizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.