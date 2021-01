MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO 2018, 2019, 2020 | DISTINÇÃO | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTÃO DE DESPORTO E CIDADE SOCIAL

O Município de Oliveira de Frades aderiu ao programa em 2018, tendo recebido, no

passado mês de dezembro, o Galardão “MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO 2018,

2019, 2020” um reconhecimento público de boas práticas na área da atividade física e

desportiva.

Este programa constitui um grupo de boas práticas de benchmarking e de formação em

relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no

desenvolvimento desportivo, assim como dos resultados obtidos pelos municípios

portugueses e assume-se, também, como uma rede de partilha que privilegia a

monitorização, o reconhecimento e a divulgação de boas práticas no âmbito municipal

do desenvolvimento desportivo em Portugal, partindo dos projetos e ações

implementados em cada concelho aderente ao programa.

Os municípios, ao aderirem a este sistema, usufruem, ao longo do ano, de vários

benefícios e atividades, como seminários, formação creditada pelo IDPJ, em regime de

e-learning, através do moodle; participação de técnicos do município no congresso da

APOGESD com condições especiais auditorias com visita e realização de um relatório

com deteção de oportunidades de melhoria. Este relatório funciona como documento

interno de trabalho para os municípios.

De salientar que ao longo dos anos, a Câmara tem vindo a implementar uma política de

boas práticas no desenvolvimento desportivo que abrangem diversas faixas etárias

(crianças, jovens, adultos e seniores), modernizando os seus equipamentos desportivos,

bem como estabelecendo parcerias e apoiando as associações desportivas do concelho.

O reconhecimento desta política de boas práticas foi feito pela Associação Portuguesa

de Gestão de Desporto (APOGESD) e pela plataforma online Cidade Social.