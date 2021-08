“Márcio Oliveira (ex-júnior) é o quinto atleta promovido à equipa principal”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa

Márcio Oliveira, de 19 anos, para a continuar a representar o clube na próxima

temporada.

Depois de quatro épocas nos escalões de formação Márcio foi agora

premiado com a inclusão no plantel da equipa principal na próxima temporada

e irá cumprir a quarta época consecutiva com o símbolo do Lusitano ao peito.

A promoção de atletas dos escalões de formação do clube na equipa

principal é uma das prioridades da direção.

Está assim assegurada a décima renovação no plantel que estará às

ordens de João Paulo Correia. Calico, Helder Rodrigues, Leal, Luis Almeida,

Kiku, Salú, Vasco Paredes, Iuri Bessa e Tatiano já tinham renovado. André

Maló (ex-Ferreira de Aves), Gamarra (ex-Lamelas), Tomé (ex- AD Castro

Daire), Chico Simões (ex-Vila Chã Sá), Barry (ex-AD Castro Daire), Gonçalo

Santos (ex-Ferreira de Aves), João André (ex-Oliveira de Frades), Guilherme

Pereira (ex-Repesenses), Ricardo Ferreira (ex-Repesenses), Bruno Loureiro

(ex-Académico) e Maxi (ex-Viseu 2001) são as onze contratações já

confirmadas..