Maio é o mês do coração no Fundão

O Município do Fundão está a promover, durante o mês de maio, a iniciativa “Maio – Mês do Coração”, com um conjunto de atividades que visam contribuir para a promoção de hábitos saudáveis na população do Concelho e que irão decorrer de acordo com o seguinte programa:

Desafio “8 mil passos pelo teu coração”

Todo o mês de maio

Deverá fazer 8000 ou mais passos diários durante três dias consecutivos. Quando o desafio for completado, deverá enviar o registo comprovativo das atividades para desconfinheart@cm-fundao. pt e ganha vales de desconto no comércio local no valor de seis euros.

Aulas de Grupo | Atividades Fitness | SHFit

Parque Verde | Fundão | 8 de maio | 18h00

RX2 Training

Gabinete de Avaliação da Condição Física e Saúde

Piscinas Municipais Cobertas | Início a 10 de maio

Avaliação gratuita durante o “Maio Mês do Coração” | Sujeita a marcação através do contacto telefónico 275 779 030.

Dia da Família

Parque Verde | Fundão | 15 de maio

15h00 Jogos tradicionais em família

17h00 Karaté para todos

18h00 Aula de Zumba | SHFit

Atividades e workshops promovidos pelo Município do Fundão, SHFit e CLDS 4G

Aulas de Grupo | Atividades Fitness | Vivactivo

Parque Verde | Fundão | 22 de maio | 18h00

Zumba e Fullbody

Aulas de Grupo | Atividades Fitness | Vivactivo

Parque Verde | Fundão | 29 de maio | 18h00

Strong e GAP

Centro Municipal de Marcha e Corrida

Parque Verde | Fundão | Segundas e quintas-feiras | 18h45

Treinos de marcha e corrida com acompanhamento técnico

A autarquia criou ainda o voucher “Coração Saudável no Desporto”, que possibilita o usufruto de um acesso gratuito em regime livre nas Piscinas Municipais do Fundão e um acesso gratuito (mais acompanhante) nos Campos de Ténis do Fundão. Para usufruir destas entradas gratuitas deverá realizar marcação prévia através do contacto telefónico 275 779 030. O tempo de utilização das instalações é de 60 minutos.